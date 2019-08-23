هلالي مطلوب في الدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة أكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن نادي ساسولو تقدم بعرض لضم لاعب الهلال سيباستيان جيوفينكو (32 عاما) إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي. وبحسب تقرير سكاي سبورت، فإن ساسولو يحتاط من خلال انضمام جيوفينكو لتعويض الرحيل المتوقع للاعبه دومينيكو بيراردي إلى فيورنتينا الإيطالي. وأشار التقرير إلى صعوبة اكتمال رغبة ساسولو في إعادة جيوفينكو إلى الدوري الإيطالي، مبينا أن الراتب السنوي الكبير الذي يحصل عليه اللاعب من ناديه الحالي الهلال (نحو 10 ملايين يورو) قد يصعب إتمام المفاوضات، وأن النادي الإيطالي قد لا يستطيع توفير راتب مماثل للاعب.



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