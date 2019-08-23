القاهرة تجهز أخضر المبارزة للآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينطلق اليوم المعسكر الدولي للمنتخب السعودي للمبارزة، في المركز الأولمبي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث يشارك الأخضر في المعسكر بـ 24 لاعبا ولاعبة (12 بنين و12 سيدات) في الأسلحة الثلاثة (الابيه والفويل والسيبر) مع عدد من المنتخبات على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة من 24 أغسطس 2019 حتى 5 سبتمبر المقبل.

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ويشرف على المعسكر 3 مدربين من الاتحاد الدولي للمبارزة، وهم الإيطاليان لويجي ميراكو (السيبر) وفلايدير (الفويل) وماتيو (الابيه).

وسيخضع المنتخب السعودي لتدريبات صباحية ومسائية بمعدل 7 ساعات يوميا، تشمل تدريبات في التكتيك والتكنيك، ويأتي المعسكر استعدادا لبطولة الجولة الآسيوية التي ستقام في الكويت منتصف الشهر المقبل، والمعسكر الخارجي في أوكرانيا.

وكان المنتخب السعودي قد أنهى مطلع الأسبوع الحالي مشاركته في بطولة الجولة الآسيوية التي اختتمت في تايبيه، وحقق خلالها حسين الطويل لاعب المنتخب الميدالية الذهبية في سلاح الابيه.