شكرا لقرائتكم صحف كرواتية تتحدث عن صعوبة تعاقد الأهلى مع زوران بسبب قضايا فساد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه النادى الأهلى المصرى أزمة كبيرة فى التعاقد مع الكرواتى زوران ماميتش المدير الفنى السابق لنادى العين الإماراتى والهلال السعودى المرشح المحتمل لقيادة القلعة الحمراء خلفا للأورجوانى مارتن لاسارتى.

كان الأهلى قد فسخ التعاقد مع مارتن لاسارتى على خلفية الخسارة أمام بيراميدز فى دور الــ 16 لمسابقة كأس مصر.

كشفت صحيفة " Sportske novosti " الكرواتية تقريرا تحت عنوان " نادى القرن الأفريقى يواجه عقبة فى التعاقد مع ماميتش".

Advertisements

أكدت الصحيفة أن النادى الأهلى المصرى لديه اهتمام شديد بالتعاقد مع المدير الفنى الكرواتى بعد أن وضعت عرضا متميزا وراتب سنوى يتخطى مليون و500 ألف يورو سنويا، إلا الأهلى أوقف المفاوضات بعدما نما إلى علمه اتهام بالانضمام إلى مؤسسة إجرامية واختلاس ما يقرب من 200 مليون كورونا كرواتية.

أشارت الصحيفة إلى أنه محاكمة ماميتش قد تبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل ومن الضرورى تواجد زوران ماميتش خلال الجلسات مما يصعب التعاقد مع الأهلى خلال الوقت الحالى، مؤكدة على أن الأهلى مازال ينتظر الموقف النهائى لحسم الأمر.