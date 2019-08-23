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شكرا لقرائتكم صحف كرواتية تتحدث عن صعوبة تعاقد الأهلى مع زوران بسبب قضايا فساد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الأهلى قد فسخ التعاقد مع مارتن لاسارتى على خلفية الخسارة أمام بيراميدز فى دور الــ 16 لمسابقة كأس مصر.
كشفت صحيفة " Sportske novosti " الكرواتية تقريرا تحت عنوان " نادى القرن الأفريقى يواجه عقبة فى التعاقد مع ماميتش".
أكدت الصحيفة أن النادى الأهلى المصرى لديه اهتمام شديد بالتعاقد مع المدير الفنى الكرواتى بعد أن وضعت عرضا متميزا وراتب سنوى يتخطى مليون و500 ألف يورو سنويا، إلا الأهلى أوقف المفاوضات بعدما نما إلى علمه اتهام بالانضمام إلى مؤسسة إجرامية واختلاس ما يقرب من 200 مليون كورونا كرواتية.
أشارت الصحيفة إلى أنه محاكمة ماميتش قد تبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل ومن الضرورى تواجد زوران ماميتش خلال الجلسات مما يصعب التعاقد مع الأهلى خلال الوقت الحالى، مؤكدة على أن الأهلى مازال ينتظر الموقف النهائى لحسم الأمر.
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