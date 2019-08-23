شكرا لقرائتكم ميتشو يلغى معسكر الزمالك الممتد فى برج العرب ويقرر العودة للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقرر ميتشو عودة الزمالك إلى القاهرة بعد نهاية مباراة ديكاداها على أن يخوض بعد ذلك الفريق تدريباته فى ملعب النادى، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية بكأس مصر.
وكان من المقرر أن يدخل الزمالك معسكر ممتد بالإسكندرية بداية من اليوم لحين الانتهاء من مباراة المقاصة خاصة إن المباراتين من المقرر إقامتهم على استاد برج العرب قبل أن يفضل ميتشو دخول الفريق معسكره اليوم فى الإسكندرية استعدادا لمباراة ديكاداها ثم العودة إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة.
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