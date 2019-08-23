شكرا لقرائتكم ميتشو يلغى معسكر الزمالك الممتد فى برج العرب ويقرر العودة للقاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، إلغاء فكرة المعسكر الممتد بالإسكندرية بعد مباراة ديكاداها الصومالى، التى ستقام غدا السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب بسباعية نظيفة.

وقرر ميتشو عودة الزمالك إلى القاهرة بعد نهاية مباراة ديكاداها على أن يخوض بعد ذلك الفريق تدريباته فى ملعب النادى، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية بكأس مصر.

وكان من المقرر أن يدخل الزمالك معسكر ممتد بالإسكندرية بداية من اليوم لحين الانتهاء من مباراة المقاصة خاصة إن المباراتين من المقرر إقامتهم على استاد برج العرب قبل أن يفضل ميتشو دخول الفريق معسكره اليوم فى الإسكندرية استعدادا لمباراة ديكاداها ثم العودة إلى القاهرة بعد المباراة مباشرة.