شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف خطة الصربى ميتشو فى "معمل" ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخطط الصربى ميلوتان سردفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد لفريق الزمالك، للدفع بعدد من الوجوه الجديدة التى أتم الزمالك التعاقد معها مؤخراً، خلال لقاء ديكاداها الصومالى المقرر له غدا السبت فى إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وتعاقد الزمالك مع 11 لاعبا فى الصيف الحالي وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمد عبد الشافى وشيكابالا وكريم بامبو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر وإمام عاشور واستعادة مصطفى محمد من طلائع الجيش.

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ومنحت نتيجة الفوز بسباعية فى لقاء الذهاب، الجهاز الفنى الجديد للزمالك بقيادة ميتشو فرصة الدفع بالصفقات الجديدة للوقوف على امكانياتها الفنية استعدادًا لاختيار التشكيل الأساسى الذى سيعتمد عليه خلال الموسم الجديد.

كما يسعى "ميتشو" لمنح الفرصة لبعض اللاعبين المستبعدين من المشاركة فى الفترة الأخيرة لتحديد مصيرهم سواء بالبقاء أو الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال الأسبوع المتبقى من فترة الانتقالات الصيفية.