شكرا لقرائتكم المقاولون العرب يخوض وديتين قبل السفر لكرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لخوض مباراتين وديتين بعد غد ، الأحد ، أمام فريقي فاركو والشركة المتحدة، في ختام استعدادات الفريق بالجبل الأخضر قبل السفر إلى كرواتيا للدخول في معسكر اعداد خارجي.

كان الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس قد قرر خوض 6 وديات قبل السفر إلى كرواتيا، حيث واجه ذئاب الجبل كل من مصر للتأمين ومنتخب السويس، ثم الزيد الاماراتي و ديروط.

ويطير المقاولون إلى كرواتيا في 26 أغسطس الجاري حيث يدخل الفريق في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية مع فرق أجنبية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق في سبتمبر المقبل.