20 زملكاويا فى قائمة الأبيض أمام ديكاداها الصومالى...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وديكاداها الصومالى أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام غدا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا وشهدت قائمة الزمالك عودة فرجانى ساسى بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى لصالح الزمالك بسباعية نظيفة وكذلك عبد الله جمعة فيما استمر غياب طارق حامد الذى يخضع لبرنامج تأهيلى. أعلن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالى، فى المباراة التى ستقام غدا على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا وشهدت قائمة الزمالك عودة فرجانى ساسى بعد غيابه عن لقاء الذهاب الذى انتهى لصالح الزمالك بسباعية نظيفة وكذلك عبد الله جمعة فيما استمر غياب طارق حامد الذى يخضع لبرنامج تأهيلى. وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة ديكاداها كالتالى: محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى. Advertisements خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدى النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة. خط الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - فرجانى ساسي - محمد عنتر - إسلام جابر - أوباما- شيكابالا - بامبو - أشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد.

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