شكرا لقرائتكم جماهير الأهلى ببرج العرب تهتف " افريقيا يا أهلي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت جماهير الأهلى الحاضرة مواجهة الأهلى واطلع برة بطل جنوب السودان على تحية اللاعبين فور نزولهم لأداء عملية التسخين، وكان من أبرز الهتافات :"افريقيا يا أهلي"، فى إشارة لرغبة انصار الفريق الأحمر لاستعادة فريقها للقب القاري الغائب عن دولاب بطولات النادي. ويواجه الأهلى نظيره اطلع برة بطل جنوب السودان فى تمام الساعة السابعة مساء على ملعب برج العرب، والتي تأتى فى إطار مواجهات إياب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير الأهلى ببرج العرب تهتف " افريقيا يا أهلي"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.