شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الأهلى يتقدم على أطلع برة بهدفين وربيعة يغادر مصابًا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 30 دقيقة من زمن مباراة الأهلى وفريق أطلع برة بطل جنوب السودان وأصبحت النتيجة تقدم الأهلى بهدفين فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي (دور الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .

تقدم صلاح محسن بالهدف الأول فى الدقيقة السابعة بعدما استلم تمريرة حاسمة من حسين الشحات، فيما شهدت الدقيقة 19 تسجيل الهدف الثانى للأهلى باقدام حسين الشحات بتمريرة من مجدى أفشة.

ألغى حكم المباراة هدفا من تسلل لصلاح محسن فى الدقيقة 21، بينما شهدت الدقيقة 26 خروج اضطرارى لرامى ربيعة مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة ونزول أيمن أشرف.

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كان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الأحد قبل الماضى.

يلعب الأهلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من علي لطفي فى حراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع، محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود متولي، أحمد فتحي، وفى الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وجونيور أجاي، ومهاجم وحيد هو صلاح محسن.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.