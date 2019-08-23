شكرا لقرائتكم الزمالك يختتم تدريباته قبل مواجهة ديكاداها الصومالى غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتم الزمالك استعداداته لمواجهة ديكاداها الصومالى، على ملعب النادى الأبيض، وذلك قبل المباراة التى ستجمع الفريقان، غداً السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا.
وتوجه الزمالك بعد ختام تدريباته لدخول معسكر مغلق فى مدينة الإسكندرية، استعدادا للمواجهة المنتظرة مع بطل الصومال الذى سيكون اللقاء الأول للصربى ميتشو المدير الفنى الجديد لأبناء ميت عقبة.
وكان طارق يحيى قد الزمالك فى لقاء الذهاب أمام ديكاداها الصومالى، الذى أقيم يوم الجمعة الماضى، على استاد برج العرب، وانتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، ثم قام طارق يحيى بتسليم مهمة المدير الفنى لميتشو.
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