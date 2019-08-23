شكرا لقرائتكم طه إسماعيل: اختيار مدير فنى للأهلى فى الوقت الحالى أمر صعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طه أسماعيل عضو لجنة التخطيط بالنادى الأهلى أنه من الصعب اختيار مدير فنى للقلعة الحمراء خلال المرحلة الحالية عقب رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتى والخسارة من بيراميدز بهدف مقابل لا شئ وتوديع بطولة كأس مصر.

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أضاف طه أسماعيل خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة ON SPORT الاوروجويانى مارتن لاسارتى لم يقدم المستوى المطلوب مع الأهلي خلال المرحلة الماضية و عدم القدرة على تغير خطة اللعب التى تتناسب مع اللاعبين .

وأشار طه أسماعيل أنه تم عرض الكثير من الـC.V لبعض المدربين ولكن هذا الامر لا يكفى لتدريب نادي بحجم الأهلي ، بسبب عدم تواجد قدرة المدرب فى التعامل مع اللاعبين وإدارة المباريات.