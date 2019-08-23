شكرا لقرائتكم 15 دقيقة .. الأهلى يتقدم على أطلع برة بهدف صلاح محسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الأهلى على ضيفه أطلع برة بطل جنوب السودان بهدف دون رد بعد مرور ربع ساعة من زمن المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في إياب الدور التمهيدي (دور الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا .

سجل الهدف صلاح محسن من جملة جميلة وتمريرة سحرية من محمود وحيد فى الدقيقة السابعة.

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كان الأهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الأحد قبل الماضى.

يلعب الأهلى لقاء اليوم بتشكيل مكون من علي لطفي فى حراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع، محمود وحيد، رامي ربيعة، محمود متولي، أحمد فتحي، وفى الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، وجونيور أجاي، ومهاجم وحيد هو صلاح محسن.

ويجلس علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.