شكرا لقرائتكم نجل ميتشو يحضر مران الزمالك قبل مواجهة ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام نجل الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك، بحضور تدريبات الفريق اليوم وحرص على مصافحة الجهاز الفنى واللاعبين، على هامش التدريبات المقامة حاليا استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر لها بعد غد السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب بسباعية نظيفة.

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ويخوض الزمالك حاليا تدريباته على ملعبه على أن يتوجه الفريق بعد المران مباشرة إلى الإسكندرية استعدادا لدخول معسكر مغلق قبل مواجهة الغد التى ستجمع الأبيض مع نظيره بطل الصومال.

وكان ميتشو قد تولى المهمة الفنية للزمالك خلفا لطارق يحيى الذى قاد الفريق الأبيض بصفة مؤقتة فى مواجهة ديكاداها بالذهاب التى أقيمت يوم الجمعة الماضى على استاد برج العرب.