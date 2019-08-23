صلاح محسن يسجل هدف التقدم الأول فى شباك إطلع بره...

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جدة - عمرو شويل سجل صلاح محسن مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى هدف التقدم الأول فى شباك إطلع بره بطل جنوب السودان، فى مباراة الإياب بدور الـ64 فى دورى أبطال أفريقيا التى تجمع بينمها على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الأهلى وأطلع برة حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو. كان الاهلي قد فاز على بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في لقاء الذهاب ببرج العرب الاحد قبل الماضى.

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