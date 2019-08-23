شكرا لقرائتكم بعد التعاقد مع 11 صفقة .. الزمالك يغلق ملف الانتقالات الصيفية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس ادارة الزمالك على اسدال الستار عن ملف الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالاتفاق مع المدير الفنى الجديد الصربي ميلوتان سردفيتش ميتشو. وتعاقد الزمالك مع 11 لاعبا فى الصيف الحالي وهم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى ومحمد عبد الشافى وشيكابالا وكريم بامبو وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وإسلام جابر وإمام عاشور واستعادة مصطفى محمد من طلائع الجيش. واتفق مجلس الادارة مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة ميتشو، على غلق ملف الصفقات والاكتفاء بما تم انجازه فى هذا الملف خلال الميركاتو الصيفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد التعاقد مع 11 صفقة .. الزمالك يغلق ملف الانتقالات الصيفية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.