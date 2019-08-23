شكرا لقرائتكم تشكيل فريق إطلع بره ضد الأهلى فى إياب أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف موريس مايكل المدير الفني لفريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان تشكيل فريقه لمباراة الاهلي المقرر لها السابعة من مساء اليوم،الجمعة، ببرج العرب في إياب دور الـ64 لبطولة جدروي أبطال أفريقيا. ويضم تشكيل بطل جنوب السودان ، كلاً من:خميس دانيال،متوكل عبد الكريم،مصطفى سليم ،زكريا أسكوفاس، بوي لام ، مانديلا معليش ، بيتر ساندي"كمندوش" ، دوك، داريو ، مانديلا وفيليب. Advertisements ويلعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من :علي لطفي -محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي -عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "قفشة"-جونيور أجاي وصلاح محسن. وكان الاهلي قد فاز في لقاء الذهاب برباعية نظيفة الأحد قبل الماضي ببرج العرب.

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