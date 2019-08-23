شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة اقتراب الأهلى من التعاقد مع السومة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتبط اسم السوري عمر السومة مهاجم الأهلى السعودي بالإنتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد فتح ادارة الأهلي لملف التعاقد مع مهاجم اجنبي من جديد. وتواصل الخليج 365 مع مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ليكشف حقيقة اقتراب السومة من القلعة الحمراء. وكشف المصدر أنه لا يوجد أى اتفاق لضم عمر عمر السومة خاصة أن ناديه الأهلي السعودي يرفض التفريط في خدماته بخلاف راتبه الكبير، مشددا فى الوقت ذاته على أن هناك مفاضلة بين أكثر من مهاجم آخر إلا أن إتمام التعاقد مع أى منهم مرتبط بتسويق واحد من الخماسي الأجنبي علي الأقل.

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