شكرا لقرائتكم الهلال يعير أحمد أشرف إلى الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيصلي، يوم الجمعة، تعاقده مع أحمد أشرف قادما من نادي الهلال، وذلك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتخرج صاحب الـ 26 عاما من أكاديمية شلهوب يونايتد، وانضم إلى الهلال في موسم 2018-2019.

وقال الفيصلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إدارة النادي برئاسة فهد بن عبدالمحسن المدلج توقع رسمياً مع اللاعب "أحمد أشرف" لمدة موسم بنظام الإعارة وتقدم شكرها لإدارة الهلال على سرعة إنهاء الاجراءات.