الأهلي يكتسح "إطلع برة" بـ 4 أهداف في الشوط الأول

أحمد أبوعقيل أنهى النادي الأهلى الشوط الأول متقدما بأربعة أهداف على نظيرة بطل جنوب السودان "إطلع برة" بإستاد ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. افتتح التسجيل العائد بعد غياب صلاح محسن بهدفين ليضيف حسين الشحات الهدف الثالث وأختتم الأهداف كابتن الفريف أحمد فتحي تشكيل الأهلي حراسة المرمى : علي لطفي. Advertisements خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. الإحتياطي كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

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