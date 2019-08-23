تشكيل الأهلي.. صلاح محسن يقود الهجوم وظهور أول لمتولي في خط الدفاع

الموجز أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي تشكيل الفريق لمواجهة «اطلع بره» بطل جنوب السودان التي ستبدأ بعد أقل من ساعة، بإستاد ببرج العرب في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا ، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود متولي - أحمد فتحي. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي قفشة. خط الهجوم : جونيور أجاي - صلاح محسن. الإحتياطي كل من محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وايمن أشرف وجيرالدو.

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