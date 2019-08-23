الارشيف / اخبار الرياضه

تركي آل الشيخ يعلن تعاقد ألميريا مع صفقة جديدة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن تركي آل الشيخ، المالك الجديد لفريق ألميريا الإسباني ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن الصفقة التاسعة لناديه، استعدادًا للموسم الجديد. 

ونشر تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن التعاقد مع الأرجنتيني فالنتين فادا، لاعب بوردو الفرنسي، وصورة تجمع بين محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي، مع اللاعب الأرجنتيني وعلق عليها قائلًا: "اللاعب الأرجنتيني ڤالنتين ڤادا ٢٣ عامًا، قادمًا من نادي بوردو الفرنسي بنظام الإعارة مع خيار الشراء، الصفقة التاسعة".

ودعم تركي آل الشيخ ناديه بـ8 صفقات، وذلك من أجل قيادة الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا