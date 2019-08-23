بث مباشر مباراة الاتحاد والرائد الآن في الدوري السعودي شاشة كاملة واضحة  قناة KSA Sports الاتحاد ضد...

مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد اليوم في الدوري السعودي، حيث تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدأ المباراة في تمام الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، السابعة إلى الربع بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة مقامة على أرض الاتحاد بملعبه بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

مباراة الاتحاد اليوم تحمل تحدياً قوياً لمدربه التشيلي خوسية سييرا، أمام منافسه نادي الرائد ومدربه البلجيكي بيسنيك هاسي بعدما كان الأخير قد حقق تفوقاً ملحوظاً خلال الموسم الماضي من الدوري السعودي للمحترفين، وهو ما يجعل من مباراة اليوم ذات طبيعة تنافسية مهمة.

مباراة الرائد والاتحاد اليوم تحمل تحدياً كبيراً للفريقين، حيث أوضح الموقع الرسمي للدوري السعودي أن متعة مشاهدة الكرة السعودية ستتجلي اليوم مع الأهداف التي تكون حاضر، خاصة بالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين في الموسم الحالي، فقد سجل الاتحاد 50 هدف أمام الرائد وهو الفريق الذي استقبل العدد الأكبر من الأهداف في تاريخ الدوري.

بينما يدخل نادي الرائد مباراة اليوم بعد أن كان قد سجل 28 هدف في الدوري السعودي الحالي متساوياً في عدد مرات هز الشباك مع نادي الشباب، وكان الاتحاد والرائد قد جمعتهما في السابق 22 مباراة في الدوي السعودي، فاز خلال الاتحاد 14 مرة، وخسر 4 مباريات وتعادلا في 4 أخرى.