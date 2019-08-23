العميد dawri: بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد يلا شوت Ksa sport تابع لايف يوتيوب الاتحاد...

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يلا شوت مباراة الاتحاد والرائد تأتي قبل مواجهة الاتحاد والهلال في دور الثمانية من دوري أبطال أسيا لكرة القدم، في مواجهة منتظرة من الفريقين، وسيكون على الاتحاد اثبات قوته في مباراته اليوم أمام الرائد.