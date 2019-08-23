مشاهدة مباراة الهلال وابها في الدوري السعودي| الآن أونلاين صورة كاملة واضحة بث مباشر بدون تقطيع دوري...

مباراة الهلال وابها بث مباشر، استكمالاً لمنافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يسعى الهلال في مباراة اليوم لتعويض خسارته اللقب في نهاية بطولة الموسم الماضي بعد أن نجح النصر في اقتناص اللقب منه، بينما يدخل نادي أبها مباراة اليوم بعد أن كان قد تأهل حديثاً للبطولة.

مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي للمحترفين، تنطلق في تمام السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، وهي مقامة على أرض ملعب استاد جامعة الملك سعود، وعن القنوات الناقلة فالمباراة مذاعة على قناة KSA Sports 1 HD، من تعليق عبد الله الحربي.

تأهل الهلال لربع نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على الأهلي في مباراة الذهاب بأربع أهداف مقابل هدفين، ثم الخسارة بهدف دون رد على أرضه في مباراة الإياب وهو ما لم يكن كافياً للتأهل للدور المقبل.

متابعة مباراة الهلال وابها