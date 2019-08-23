مهرجان أهداف: نتيجة مباراة الهلال وابها اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

نتابع معكم نتيجة مباراة الهلال وابها في الدوري السعودي للمحترفين، يلتقى الموج الأزرق أمام فريق أبها الصاعد حديثا للمسابقة المحلية ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري بن سلمان لكرة القدم على ملعب جامعة الملك سعود المُلقب بـ”محيط الرعب”، ويسعى الزعيم إلى تقديم أداء مميز أمام الخصم خاصةً في ظل وجود المهاجم القناص جوميس، نرصد ملخص ماتش الهلال وابها.

ملخص مباراة الهلال وابها

من المقرر أن تقام المواجهة المرتقبة بين الفريقين الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت الرياض، وسيتم إذاعة من خلال قناة ksa sport hd1 بالاستوديو التحليلي والتعليق العربي للمعلق الشهير عبد الله الحربي، وألتقى الفريقين في سبع مناسبات تاريخياً بمختلف البطولات وتمكن الهلال من التفوق بها جميعاً ولم ينجح أبها من تحقيق الانتصار أو التعادل، كما تعتبر أكبر نتيجة بينهما انتهت بسداسية نظيفة، ومن المتوقع أن تكون مباراة الهلال اليوم مليئة بالأهداف نظراً لفارق الإمكانيات الواضح.

نتيجة ماتش الهلال وأبها

ويفتقد الهلال إلى العديد من العناصر الأساسية أمام ابها ولعل أبرزهم سالم الدوسري والظهير الأيمن محمد البريك للإصابة بالإضافة إلى صالح الشهري لعدم جاهزيته.

تشكيلة الزعيم الرسمية كما أعلنها المدرب: حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، خط الدفاع: حسن كادش – محمد جحفلي – جانغ هيون سوو – ياسر الشهراني، خط الارتكاز: عبدالله عطيف – محمد كنو، الوسط الهجومي: سيباستيان جيوفينكو – كارلوس إدواردو – هتان باهبري، وفي الهجوم: بافتيمبي جوميز.