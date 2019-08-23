مباراة العين وشباب الأهلي دبي اليوم الجمعة 2019/8/23 في كأس الخليج العربي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الإمارات العربية المتحدة وخارجها، بعد قليل، إلى ملعب هزاع بن زايد، معقل نادي العين الإماراتي، من أجل متابعة المباراة المرتقبة الهامة والمثيرة والتي تجمع نادي العين الإماراتي الأول لكرة القدم، بنظيره نادي شباب الأهلي دبي الأول لكرة القدم، وذلك في الجولة الأولى من مباريات كأس الخليج العربي في الموسم الحالي، والتي انطلقت أمس بشكل رسمي.

وتعد مباراة العين وشباب الأهلي دبي، من أقوى مباريات الكرة الإماراتية بشكل كبير، حيث إنها أحد المواجهات الكلاسيكية في الكرة الإماراتية، والتي تشهد منافسة كبيرة سواء على المستوى الفني أو اللاعبين أو من خلال الحضور الجماهيري والذي يملأ المدرجات بشكل كبير.

حيث يتجدد اللقاء الثأري بين العين وشباب الأهلي دبي، وذلك بعد غياب طويل في بطولة كأس الخليج العربي، منذ مباراة الفريقين التي أقيمت في كأس الخليج العربي في موسم 2016، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي دبي بخماسية لهدف في مواجهة نارية، كما انتهى آخر مباراة بين الفريقين يوم 28 فبراير الماضي وفاز به شباب الأهلي دبي بثنائية دون رد.

موعد مباراة العين وشباب الأهلي دبي اليوم الجمعة 2019/8/23

مباراة العين وشباب الأهلي دبي، من المباريات الهامة التي تنطلق بعد قليل، حيث تقام في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، الساعة السابعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويتم نقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية.