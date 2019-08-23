بقيادة جوميز: ملخص نتيجة مباراة الهلال وابها دوري بن سلمان 2019 رباعية رائعة

ملخص نتيجة مباراة الهلال وأبها اليوم، تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى المواجهة الهامة بين الزعيم ضد ابها في إطار المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وذلك الساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث سيدخل كل فريق اللقاء بجدية كبيرة للوصول للهدف الذي يطمح له بالموسم الكروي الحالي، نقدم نتيجة الهلال وابها.

بعد خسارته للقب الدوري السعودي الموسم الماضي لصالح النصر بالجولة الأخيرة بطريقة درامية للغاية، يأمل الأزرق في استعاده بطولته المفضلة دائماً وستكون مباراة اليوم هي بداية الرحلة لتحقيق اللقب المنشود الذي يحلم به المشجعين داخل أراضي المملكة.

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نتيجة مباراة الهلال وابها

مشاهدة الهلال وابها بث مباشر kora star كورة اون لاين، ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة جداً بعد صعوده بكل جدارة واستحقاق لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا على حساب أهلي جدة، وسيسعى المدير الفني الجديد الروماني رازفان لوشيسكو إلى استغلال تلك النقطة الإيجابية لدى اللاعبين للفوز على الخصم.

ملخص الهلال وابها اليوم

ولم يخسر الحوت الأزرق من قبل في المباريات الافتتاحية التي خاضها بدوري المحترفين، حيث نجح في التغلب على منافسيه عشر مرات مقابل تعادل وحيد.

تم الاستقرار على التشكيل الأساسي للهلال وجاء كالتالي: عبدالله المعيوف – حسن كادش – محمد جحفلي – جانغ سوو – الشهراني – عبدالله عطيف – كنو – جيوفينكو – هتان باهبري – كارلوس إدواردو – غوميس.