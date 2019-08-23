الآن today: مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره يلا شوت on sport كورة اونلاين يوتيوب الاهلي اليوم مباشر...

بث مباشر مباراة الاهلي واطلع برة يلا شوت kora star بدون تقطيع رابط سيرفير يوتيوب سوف نوفره لكم في المباراة التي تلعب في إطار إياب دور الـ 64 من دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، وفيها يستهل الأهلي نادي القرن الأفريقي مشواره مع حلم التاسعة، الغائبه عن دولاب بطولات العملاق القاهري منذ ما يقرب من ست سنوات، مع اخر بطولة فاز بها النادي الأهلي عام 2013 أمام أورلاندو الجنوب أفريقي، مشاهدة مباراة الاهلي بث مباشر مجاناً.

الاهلي واطلع برة بث مباشر اون لاين، المباراة على الورق سهلة للغاية للنادي الأهلي، حيث أن المباراة الاولى التي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة لعبت في مصر، ومباراة الإياب بين الفريقين أيضاً تلعب في مصر، وذلك بناء على طلب بطل السودان الذي طالب بلعب اللقاءين في الأراضي المصرية، وهو ما سهل على النادي الأهلي كثيراً، كما أن الفوز برباعية نظيفة انهى أي أمال لبطل السودان في التأهل، لقاء الاهلي مباشر اليوم على الهواء مباشرة.

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بث مباشر لمباراة الاهلي واطلع برا بطل السودان على ملعب برج العرب، الاهلي يقوده في تلك المباراة المدرب محمد يوسف بشكل مؤقت خلفا للمقال لاسارتي، وتم استبعاد كلاً من وليد ازارو ورمضان صبحي وايمن اشرف وصالح جمعة وعلي معلول من المشاركة في تلك اللقاء، وسوف يدفع يوسف بكلاً من محمود المتولي ومحمد مجدي قفشه الوافدين في الصيف أساسياً في تلك المواجهة، مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر يلا شوت.

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مشاهدة مباراة الاهلي واطلع بره بث مباشر مجاناً اون لاين، المواجهة بين الفريقين تبدأ بعد قليل من الآن وسيقود هجوم الاهلي صلاح محسن لأول مرة منذ فترة كبيرة.