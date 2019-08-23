Goal تيوب: مشاهدة مباراة الأهلي وأطلع بره بث مباشر يلا شوت yalla shoot كورة ستار جودة عالية | كورة...

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مشاهدة مباراة الأهلي وأطلع بره بث مباشر

يلا شوت الأهلي وأطلع بره بث مباشر yalla live، مباراة الأهلي اليوم اونلاين، مباراة الأهلي كورة لايف، ستكون مباراة الأهلي ضد أطلع بره مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة أون سبورت مباشرة بتعليق أيمن الكاشف، وسنوفر لحضراتكم رابط كورة أون لاين مباراة الأهلي وأطلع بره بث مباشر بدون تقطيع.

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نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما ليقترب الأهلي في حسم التأهل لدور المجموعات من البولة، حيث يتوقع الجميع أن يحقق الأهلي نتيجة كبيرة خلال مباراة اليوم في ظل المستوي الضعيف لفريق جنوب السودان، والذي ظهر خلال مباراة الذهاب.

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دقائق قليلة وتنطلق أحداث الشوط الاول من مباراة الأهلي اليوم بث مباشر ضد فريق أطلع بره في إياب الدور التمهيدي بدوري ابطال إفريقيا وسط متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة.