قائمة الزمالك لديكاداها.. عودة فرجاني.. واستمرار غياب طارق وحفني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن قائمة الفريق التي ستنتظم معسكر مغلق ببرج العرب اليوم استعداد للقاء ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا السبت على ملعب برج العرب.

وشهدت القائمة عودة فرجاني ساسي بينما استمر غياب طارق حامد وأيمن حفني واستبعاد محمد صبحي، أحمد سيد "زيزو" ومحمد عبد السلام.

وتضم القائمة 20 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد عواد ومحمد أبوجبل

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خط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، يوسف أوباما، محمد عنتر، كريم بامبو، محمود عبد الرازق شيكابالا، إسلام جابر

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومصطفى محمد وعمر السعيد

ويغيب عن الفريق كلًا: من مصطفى فتحي، خالد بوطيب، أحمد سيد زيزو للإصابة وطارق حامد وأيمن حفني لعدم الجاهزية ومحمد عبد السلام ومحمد صبحي لأسباب فنية ومحمد أوناجم لعدم أحقيته باللعب إلا في دور المجموعات وإمام عاشور لعدم قيده أفريقيا.