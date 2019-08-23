مباشر دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي 4 - 0 اطلع بره.. المجموع (8-0)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة الأهلي واطلع بره بطل جنوب السودان في اللقاء الذي يقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الذهاب استطاع الأهلي أن يحسمها بالفوز بأربعة أهداف دون رد حيث اقترب الفريق الأحمر من التأهل للدور المقبل.

تشكيل الأهلي: علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعة، أحمد فتحي، حمدي فتحي، عمرو السولية، حسين الشحات، أفشة، أجايي، صلاح محسن.

تشكيل اطلع بره: خميس دانيال، متوكل عبد الكريم، مصطفى سليم، زكريا اسكوفاس، بوي لام، مانديلا معليش، بيتر ساندي، دوك، داريو، نلسون مانديلا، فليب.

تفاصيل المباراة..

الدقيقة السادسة من بداية المباراة استطاع الأهلي أن يتقدم مبكرًا في النتيجة عن طريق هدف سجله صلاح محسن بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

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وكاد الوافد الجديد محمود متولي أن يسجل الهدف الأول له بقميص الأهلي والثاني للفريق الأحمر في المباراة في الدقيقة 17 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس الفريق الضيف يحول الكرة لركنية.

وفي الدقيقة 19 عزز حسين الشحات النتيجة للأهلي بتسجيله الهدف الثاني لفريقه بعد تمريرة رائعة من أفشة ليستغل الشحات الكرة ويسدد من أمام المرمى لتصبح النتيجة (2-0).

الدقيقة 34 كاد جونيور أجايي أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات لكن حارس الفريق السوداني ينقذ مرماه من استقبال هدف جديد.

وحاول صلاح محسن في الدقيقة 35 أن يسجل الهدف الثالث للأهلي بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن حارس الفريق السوداني يعود مجددًا ويبعد الكرة لركنية.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق سجل صلاح محسن الهدف الثاني له والثالث للأهلي بعد تمريرة رائعة من أجايي يفشل حارس فريق اطلع بره في إبعادها لتصل الكرة لصلاح محسن المتواجد أمام المرمى ليسجل وتصبح النتيجة (3-0).

واستطاع أحمد فتحي أن يسجل الهدف الرابع للأهلي في الدقيقة 45 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد استقباله تمريرة رائعة من حسين الشحات لتصبح النتيجة (4-0).

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