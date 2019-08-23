مران الزمالك.. إراحة حفني وزيزو.. وتأهيل حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الجمعة على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره ديكاداها الصومالي، مساء يوم غد السبت ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

أحمد سيد زيزو لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك حصل على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بسبب شعوره بآلام بسيطة في القدم.

وفضّل الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو منح زيزو راحة من أجل الجاهزية في الفترة المقبلة.

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واصل طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أداء البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو، بأداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم ولم يخض حامد التدريبات الجماعية اليوم مع الفريق.

وحصل أيمن حفني صانع ألعاب الفريق على راحة لليوم الثاني على التوالي من التدريبات الجماعية للفريق بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الزمالك أمام نظيره ديكاداها بسباعية نظيفة.