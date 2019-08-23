كاد يمر من هنا.. مارك فيش..خطفه لاتسيو الإيطالي من الأهلي والزمالك بسبب وكيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

"كنت أتمنى خوض تجربة احترافية في الدوري المصري عبر أحد الناديين اللذين دخلوا في مفاوضات لضمي: الأهلي والزمالك ولكن وكيلي كان يرفض الأمر ويرغب في نقلي لأوروبا".. مارك فيش، أحد أساطير كرة القدم في دولة جنوب أفريقيا يتذكر في حديثه لمصراوي مفاوضات الأندية المصرية لضمه.

لاعبون كُثر أصبحوا من المشاهير في عالم كرة القدم كادوا يخوضوا تجربة احترافية في مصر ولكنها فشلت وهو ما سنستعرضه في سلسلة حلقات تُنشر عبر موقع الخليج 365 تحمل اسم "كاد يمر من هنا" والحلقة الخامسة بطلها الجنوب الأفريقي مارك فيش،

مارك فيش، مدافع أورلاندو بايرتس، كان قد أنهى موسم 95/96 بصورة مميزة مع فريقه الجنوب أفريقي وكذلك مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا؛ حيث توّج بالبطولة مع الأولاد مما جعله محط أنظار العديد من الأندية.

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متابعة الأندية المصرية لكأس أمم 96 دفع مسؤولا ناديا الأهلي والزمالك يدخلان في مفاوضات مع مارك فيتش لضمه لصفوفهما ولكن وكيله لم يكن يرغب في انتقال اللاعب لمصر بل لأوروبا.

مارك فيش كان متحمس لخوض تجربة في الدوري المصري عبر الأهلي أو الزمالك حسبما سيتم الاتفاق ولكن خلال هذه الفترة وصل عرضًا من لاتسيو الإيطالي لضمه وبالفعل انتقل له مقابل مليون و300 ألف يورو.

موسم واحد لمارك فيتش مع لاتسيو بالدوري الإيطالي 96/97 دفع أندية انجلترا لضمه؛ حيث انتقل لصفوف بولتون موسم 97/98 مقابل 3 مليون يورو.

ثم انضم لصفوف تشارلتون موسم 00/01 ومنه لصفوف تشارلتون أثلتيك مقابل مليون و550 ألف يورو قبل أن يخرج مُعارًا لصفوف إيبسويتش تاون موسم 05/06 ثم عاد لناديه الأم في جنوب أفريقيا عقب انتهاء إعارته جومو كوزموس؛ حيث اعتزل عقب موسمين من تمثيله وهو بعمر الـ 33 سنة.