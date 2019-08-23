تشكيل الأهلي.. ظهور صفقتين أمام بطل جنوب السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت لفريق النادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة اطلع بره بطل جنوب السودان في اللقاء الذي سيقام على ملعب "برج العرب" ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تشهد تشكيلة الأهلي عدة تغييرات بداية من ظهور محمود متولي القادم من صفوف الإسماعيلي ومحمد مجدي "أفشة" للمرة الأولى بصورة أساسية.

يوسف استقر على الدفع بصلاح محسن لقيادة الهجوم بدلاً من المغربي الدولي وليد أزارو.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مباراة الليلة بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

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خط الدفاع: محمود وحيد - محمود متولي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

حط الوسط الهجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويتواجد على المقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أليو ديانج - محمد الشناوي - أحمد الشيخ - حسام عاشور - جيرالدو.

جدير بالذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.