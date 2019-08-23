تقارير: الأهلي يُفاوض ماميتش لخلافة لاسارتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
كشفت تقارير صحفية أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تقدمت بعرض للمدرب الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي الأسبق.
ووفقًا لصحيفة "سبورتيكي نوفايستي" فأن إدارة الأهلي قدمت عرضًا ماليًا يقدر بـ1.5 مليون يورو كراتب سنوي.
وبحسب الصحيفة الكرواتية فأن إدارة الأهلي فوجئت بأن زوران لديه محاكمة بشأن قضية اختلاس وتهرب ضريبي خلال فترته مع دينامو زغرب.
إدارة الأهلي قررت يوم الأحد الماضي إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي من الجهاز الفني عقب خسارة فريق مباراة بيراميدز (1-0) والخروج من دور الـ16 من بطولة كأس مصر نسخة (2018 - 2019).
زوارن البالغ من العمر 47 عامًا سبق وأن خاض ثلاث محطات عربية بداية من فريق النصر السعودي ثم انتقل إلى العين الإماراتي ليعود من جديد إلى السعودية من بوابة فريق الهلال.
أبرز إنجازات المدرب الكرواتي عندما قاد العين لنهائي كأس العالم للأندية في النسخة الماضية قبل خسارة اللقب على يد ريال مدريد بهدف مقابل أربعة.
جدير بالذكر أن آخر محطات ماميتش التدريبية كانت مع فريق الهلال قبل أن يعود إلى بلاده مؤخرًا للعمل كمديرًا رياضيًا مع فريق دينامو زغرب الكرواتي.
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