خليفة لاسارتي .. "صديق جوزيه" الذي تعكز على كرة القدم لمواجهة وفاة نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يسابق الأهلي الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة المدرب الأوروجوائي المقال مارتن لاسارتي وذلك قبل مباراة السوبر في الـ 18 من سبتمبر القادم.

ويأتي من أبرز الأسماء المدرب البرازيلي أبل براجا الذي بحسب مصدر لمصراوي الذي دخل ضمن القائمة النهائية المرشحة لتدريب الأهلي

من هو براجا؟

مدرب برازيلي يبلغ من العمر 66 عاما ويمتلك سيرة ذاتية حافلة وشخصية قوية .

بدأ حياته كمدافع، وانضم لأندية فلومينيزي وفاسكو دي جاما وباريس سان جيرمان وبوتافوجو ، واستطاع أن يلعب مباراة دولية واحدة مع منتخب بلاده.

وبعد اعتزال كرة القدم في سن 33 عاما بدأ مسيرته في التدريب ودرب أكثر من 24 نادياً فى مسيرته محققا أكثر من 16 بطولة، معظم تجاربه محلية فى البرازيل وله تجربة فى البرتغال بريو آفي ومارسيليا الفرنسي إضافة لوجوده مع الجزيرة الإماراتي في ولاتين من 2008:2011 ثم عاد 2015 واستمر موسم فقط.

بطل العالم

تمكن براجا في عام 2006 من الحصول على لقب كأس العالم للأندية حيث كان مديرا فنيا لانترناسيونال البرازيلي واستطاع في مسيرته خلال تلك البطولة أن يفوز على الأهلي بنصف النهائي ثم برشلونة في النهائي.

واستطاع المدرب البرازيلي خلال ذلك العام أن يجمع بين بطولة كوبا ليبرتادورس وكأس العالم للأندية بعد الفوز على بطل أوروبا.

صديق جوزيه

أعلن براجا في وقت سابق أنه يرتبط بعلاقة قوية مع المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه الذي سبق له العمل مع الأهلي في وقت سابق.

وقال صاحب الـ66 عاما أنه صديق لجوزيه منذ أن كان يعمل في الدوري البرتغالي، فأثناء تدريب براجا لريو آفي كان جوزيه مديرا فنيا لسبورتينج لشبونة.

الصدمة

تعرض براجا لصدمة قاسية في يوليو 2017 بعد وفاة نجله "جواو بيدرو" عن عمر يناهز الـ 19 عاماً عندما سقط من شرفة على إثر تعرضه لنوبة صرع في شقة عائلته في ريو دي جانيرو.

وقال براجا لشبكة جلوبو البرازيلية تعليقاً على وفاة نجله " تحولت كرة القدم إلى عكازين استندت عليهما حتى لا اسقط ".

وتابع " هذه الارتباط بيننا هو من أبقاني على قيد الحياة إلي اليوم".

مميزات لدى براجا

صاحب انجازات مع أندية عديدة: حقق براجا العديد من الانجازات سواء في البرازيل حيث حصل على لقب الدوري عام 2012 مع فلومينيزي، وبطولة كوبا ليبرتادورس وكأس العالم للأندية مع انترناسيونال عام 2006، وحين عمل مع الجزيرة الإماراتي حصل على لقب الكأس ودوري الخليج العربية وكأس الرئيس.

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شخصية قوية: تحدث سبيت خاطر لاعب الجزيرة الإماراتي عن المدرب بعد رحيله قائلا:"كنت أتمنى بقاء براجا مع الفريق لمدة موسمين أو موسم واحد على أقل تقدير، للحفاظ على الاستقرار الفني، خصوصاً أن براجا من أفضل المدربين الذين تدربت على أيديهم، وهو يملك شخصية قوية جداً، تجبر أي لاعب مهما كان وزنه ونجوميته على احترامه."

يرحب بتدريب الأهلي: رحب براجا في وقت سابق بفكرة تدريب الأهلي حين اتصل به النادي عقب رحيل مانويل جوزيه وأكد أنه واحد من أعظم الاندية في القارة الإفريقية.

بدون نادي: لا يمتلك براجا في الوقت الحالي عقد مع نادي بعد رحيله عن نادي فلامنجو البرازيلي.

البطولات التي حققها براجا



- بطولة منطقة برانينسي عام 1998 و 1999

- بطولة منطقة كاريوكا عام 2000 و 2004

- كأس جوانابارا لمنطقة ريو دي جانيرو 2004

- كأس ريو 2005

- كوبا ليبرتادورس 2006

- كأس العالم للأندية 2006

- الدوري البرازيلي 2012

- كأس الإمارات 2010

- دوري الخليج العربي 2010-2011

كأس الرئيس الإماراتي 2010-2011