برشلونة والجمهور يتطلع لعودة ميسي أمام ريال بيتيس

شارك نجم وقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي الجمعة في المران الجماعي لفريقه دون مشكلات، تماما مثلما فعل مساء الأربعاء حين تدرب مع باقي زملائه، الأمر الذي يبشر بإمكانية حصوله على الإذن الطبي غداً للحاق بمواجهة ريال بيتيس المقررة الأحد في ثاني جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبينما يتطلع البلاوجرانا لعودة نجمه عقب تعافيه من إصابته العضلية التي تسببت في غيابه عن أولى مباريات الفريق بالليجا حيث سقط البرسا أمام أثلتيك بلباو (0-1)، ما زال النادي الكتالوني يعمل من أجل إقناع باريس سان جيرمان لاستقدام البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وبانتظار حصول ميسي على الإذن الطبي قبل المباراة القادمة، ما زال المدرب إرنستو فالفيردي يفتقد لجهود كل من الأوروجوائي لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي، المصابين.

كما غاب عن مران برشلونة اليوم البرازيلي رافينيا ألكانترا بسبب التهاب في المعدة، وفقا لما أعلنه النادي. وفي المقابل، شارك في المران كل من كارليس بيريز وأبيل رويز وأنس وفاتي من فريق الشباب بالإضافة إلى الحارس الناشيء إيناكي بينا.

ومن المقرر أن يجري البرسا مراناً أخيراً غداً السبت قبل مواجهة ريال بيتيس الأحد.