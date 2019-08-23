زيدان يتراجع: أتمنى انضمام نيمار إلى ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد زيدان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، عن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية انتقال هذا اللاعب الكبير لصفوف ريال مدريد.
واستطرد زيدان قائلا: “حتى الثاني من سبتمبر (أيلول) يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا أرغب في أن يأتي على الفور، كفوا عن توجيه مثل هذه الأسئلة”.
وتابع: “ما يقلقني هو مباراة بلد الوليد، الموجودون هنا يرغبون في البقاء وهذا هو أهم شيء، لديهم عقد وإمكانية للمشاركة في اللعب ويرغبون في أن يكون لهم أهميتهم في هذا الفريق”.
ويلتقي ريال مدريد مع ضيفه بلد الوليد مساء غد السبت في المرحلة الثانية للدوري الإسباني “الليجا”.
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