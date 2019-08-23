أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة إطلع بره بطل جنوب السودان التي تقام مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :- حراسة المرمى : علي لطفي. خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة – محمود متولي – محمود وحيد. Advertisements خط الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – محمد مجدي “قفشة” – جونيور أجاي. خط الهجوم : صلاح محسن. ويأتي علي مقاعد البدلاء كلا من:- محمد الشناوي وحسام عاشور وأليو ديانج وأحمد الشيخ وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وجيرالدو.

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كانت هذه تفاصيل خبر ديانج والشيخ على دكة البدلاء.. أفشة ومتولي يقودان تشكيل الأهلي لمواجهة أطلع برة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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