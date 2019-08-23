سولشاير: بالتأكيد سنرى بوغبا يسجل مجدداً من ركلات جزاء

قال المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، الجمعة في مؤتمر صحفي إنه “متأكد” من أن لاعبه الفرنسي بول بوجبا سوف يسجل مجدداً من ركلة جزاء.

وتأتي هذه التصريحات بعد فشل لاعب الوسط الدولي (26 عاماً) في تسجيل هدف من ركلة جزاء احتسبت لفريقه أمام ولفرهامبتون يوم الاثنين الماضي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبعد إهدار تلك الركلة وخسارة الشياطين الحمر لنقطتين ثمينتين، تناولت وسائل إعلام إنجليزية إحتمالية إبعاد بوجبا عن تسديد ركلات الجزاء وإسناد هذه المهمة إلى ماركوس راشفورد.

وصرح المدرب النرويجي أيضا “أنا متأكد من أنكم سترون بول بوجبا مجدداً وهو يسجل ركلات جزاء لمانشستر يونايتد. سنرى متى تكون القادمة. ماركوس وبول سيواصلان القيام بهذه المهمة”.

واختتم تصريحاته بقوله “لا يوجد خلاف بينهما”. يذكر أن استاد أولد ترافورد سيفتح أبوابه السبت لاستضافة مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.