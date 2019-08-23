أوباميانغ: ثلاثي آرسنال الهجومي قادر على مواجهة ليفربول

قال بيير-إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنالاليوم الجمعة إن فريقه يمكنه مواجهة الثلاثي الهجومي لليفربول في مباراتهما غداً السبت ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عبر ثلاثي هجومي يضم إلى جواره الكسندر لاكازيت ونيكولا بيبي.

وسجل ثلاثي ليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو 69 هدفاً وصنع 19 آخرين في كافة المسابقات الموسم الماضي ليصفه أوباميانج بأنه “أحد أفضل ثلاثي هجومي في العالم”.

وقال أوباميانج لشبكة سكاي سبورتس اليوم “كما رأينا الموسم الماضي ليفربول يلعب بثلاثي هجومي يتمتع بقدرات كبيرة للغاية. لماذا لا نفعل ذلك؟ أعتقد أننا قادرون على مواجهتهم.

“أرى الكثير من أوجه التشابه بين خطي الهجوم في الفريقين. بيبي وأنا نتسم بالسرعة مثل ماني وصلاح بينما يملك لاكازيت القدرة على الاحتفاظ بالكرة مثل فيرمينو. لذلك يمكن أن القول إن أداء ثلاثي الهجوم في الفريقين متقارب إلى حد كبير”.

وسجل بيبي، الذي كلف أرسنال 72 مليون جنيه استرليني (88.03 مليون دولار) في صفقة قياسية للنادي، 22 هدفاً وصنع 11 آخرين الموسم الماضي ويتطلع أوباميانج إلى ما سيضيفه المهاجم القادم من ساحل العاج لهجوم الفريق اللندني عندما يشارك الثلاثي الهجومي معا.

وأضاف أوباميانج “بداية إنه يتحدث الفرنسية لذلك سيكون من السهل عليه الاستقرار مع الفريق والتفاهم معنا. بدأ التدريب مع الفريق قبل أسابيع قليلة لكن من الجيد انضمامه لنا. لقد بدأ بشكل جيد.

“الموسم الماضي كان مذهلاً بالنسبة له. سيمدنا بالسرعة وإنهاء الهجمات بشكل رائع”.

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