الألماني شميت يقترب من خلافة لاسارتي في تدريب الأهلي

وقال مصدر داخل مجلس الأهلي، إن هناك ترحيب كبير داخل مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب بالتعاقد مع شميت، مدرب بكين جوان الصيني السابق، والذي فسخ عقده مؤخرًا مع النادي.
وأوضح، أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي، دخل فى مفاوضات مع شميت، لإقناعه بتولي منصب المدير الفني للفريق الأحمر خلال الساعات الأخيرة.
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