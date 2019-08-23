تشكيل الرائد أمام اتحاد جدة فى الجولة الاولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين

أعلن البلجيكى بيسنيك هاسي المدير الفنى للرائد عن تشكيل الفريق أمام نظيره فريق اتحاد جدة فى الجولة الاولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين . جاء تشكيل الرائد أمام اتحاد جدة كالأتى : حراسة المرمى: عز الدين دوخه . خط الدفاع : عبدالله الفهد ، حسين الشويش ، محمد الشريمي ، محمد العمري . Advertisements خط الوسط : سلطان الفرحان ، ارنود ديوم ،جلال الدواوى ، سلطان السوادى ، مجمد فوزير . سلطان السوادى ، مجمد فوزير . خط الهجوم :محمد السهلي . الاحتياط : أحمد الرحيلى ، محمد ريمان ، جهاد حسين ، محمد الدوسري ، مهند الشدوخي ، عبدالله المقرن ، رائد الغامدى ، احمد الزين ، عبدالله مجرشى .

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