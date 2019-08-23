بريجوفيتش يقود اتحاد جدة لمواجهة الرائد

أعلن التشيلى لويس سييرا المدير الفنى لاتحاد جدة عن التشكيل الفريق أمام نظيره فريق الرائد فى الجولة الاولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين . جاء تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد كالاتى : كالاتى : حراسة المرمى : فواز . خط الدفاع : حمدان ، زياد ، كوستا ، سعودى . Advertisements خط الوسط : خيمنيز ، كريم ، فيتشو ، كارلوس ، رومارينهو . ، فيتشو ، كارلوس ، رومارينهو . خط الهجوم : بريجوفيتش . الاحتياط :عساف القرني ، خالد السميري ، عبدالمحسن فلاته ، منصور الحربي ، هارون كمارا ، عبدالعزيز البيشي ، عبدالرحمن العبود ، عصام المولد ، عبدالاله المالكى .

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