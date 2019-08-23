صلاح محسن يسجل هدف الأهلي الأول أمام أطلع بره

نجح فريق الأهلي من تسجيل الهدف الأول أمام ضيفه أطلع برة الجنوب سوداني، وذلك في المباراة

التي تقام بينهما على ملعب برج العرب، ضمن إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل صلاح محسن هدف الأهلي في الدقيقة السادسة بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.

جار رفع الهدف :