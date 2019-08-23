المقاولون 2001 يبدأ مشوار بطولة الجمهورية بفوز ثمين على المصري

فاز فريق المقاولون ٢٠٠١ على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى اولى مباريات بطولة الجمهورية التى اقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.
أحرز هدف اللقاء محمد كمال فى الدقائق العشر الاولى من زمن الشوط الاول وقد تسيد فريق المقاولون المباراة منذ بداية اللقاء حتى احرز اللاعب محمدكمال هدف المقاولون الوحيد فى المباراة واهدر مهاجمى المقاولون فرص كثيرة محققة.
وقد حضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب الذى احثهم قبل اللقاء على الفوز واكد انه كله ثقة فيهم جميعا وبارك للفريق عقب اللقاء علىالاداء والنتيجة واشاد ايضا عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون بجميع اللاعبين يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وسعيد صابرادارى وتامر عادل علاج طبيعى واحمد طنطاوى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.
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