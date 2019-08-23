غدًا.. بعثة التجديف تغادر إلى النمسا للمشاركة ببطولة العالم

تغادر بعثة منتخب المنتخب المصري للتجديف مطار القاهره غدا السبت في تمام الساعه الحادي عشر مساء للسفر للمشاركه في بطولة العالم بالنمسا خلال الفتره من 25اغسطس والتي تستمر حتي 2 ستمبر المقبل.

ويتولي سيف نجم رئاسة بعثة التجديف المصرية، ويقود الاعبين الرجال خلال البطولة المدرب محمود عبد الحليم بينما

يقود السيدات سامح جاد المولي ويشارك من الرجل عبد الخالق البنا في فردي خفيف الوزن، فيما يشارك في الزوجي المزدوج خفيف الوزن احمد خالد عبد العال ومحمد علاء قوطه ويشارك في سباق الرباعي رجال الرباعي سيد يحي علي علاء ابراهيم السروجي محمد عيس بينما يشارك في السيدات في الزوجي خفيف الوزن سارة اشرف ومريم همام وفي الفردي انسات دراين حجازي.

وكان منتخب مصر للتجديف نجح خلال بطولة دورة الالعاب الافريقية المقام في المغرب في تحقيق العديد من الميداليات خلال البطولة حيث حقق محمد علاء قوطه المركز الثالث في سباق الـ500 كما حقق احمد خالد عبد العال المركز الثاني في سباق الـ1000.