فريدة عثمان تحصد ذهبية ١٠٠ متر فراشة بزمن إفريقي جديد

أضافت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، لتحصد ذهبيتها الثانية في الدورة. ذهبيتها الثانية في الدورة. وحققت السباحة الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠ متر فراشة بعدما قطعت السباق وحققت زمنا جديدا في دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط. قطعت السباق وحققت زمنا جديدا في دورة الألعاب الإفريقية قدره ٥٨:٧٩ ثانية فقط. وحققت البطلة المصرية ذهبيتها الأولى بالأمس في سباق ٥٠ متر فراشة وحققت زمنا إفريقيا جديدا.

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