حصد السباح المصري مروان القماش ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بينما أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية. أضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية. وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرة بمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة. وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة. بمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة. وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.