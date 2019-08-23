القماش يحصد فضية ٤٠٠ متر حرة بسباحة الألعاب الإفريقية وأكرم برونزية

حصد السباح المصري مروان القماش ميدالية فضية جديدة للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب، بينماأضاف زميله أحمد أكرم الميدالية البرونزية.
وحقق القماش فضية سباق ٤٠٠ متر حرةبمنافسات السباحة في الدار البيضاء بعدما حقق زمنا قدره ٣:٥٠:٩٥ دقيقة. وذهبت الميدالية البرونزية في ذات السباق للبطل المصري أحمد أكرم بزمن ٣:٥١:٨١ دقيقة.
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