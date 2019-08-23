زوران ماميتش خارج حسابات الأهلي

ذكرت تقارير كرواتيا أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض رسمي، للمدرب الكرواتي زوران ماميتش من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

و كشفت صحيفة سبورتيكي نوفايستي الكرواتيه

أن إدارة النادي الأهلي تقدمت بعرض للمدرب بقيمة 1.5 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن تراجعت إدارة القلعة الحمراء بعد اكتشاف أن زوران سيبدأ خلال وقت قريب محاكمة بشأن قضية سابقة له.

وكانت إدارة الأهلي أقالت المدير الفني مارتن لاسارتي عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدف دون رد ضمن مباراة دور الـ16من كأس مصر.